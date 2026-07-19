ردًا على شكوى الأهالي.. محلية دشنا تكشف موعد بدء رصف طريق العزب المصري

أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة خالد بهيج، رئيس الوحدة، أن طريق العزب المصري الممتد من كوبري الفحيرة حتى قرية الحرجية، مدرج ضمن خطة الرصف للعام المالي 2026/2027 بقنا، وأن أعمال التنفيذ ستبدأ خلال الفترة المقبلة وفقا للخطة المعتمدة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه تم متابعة الشكاوى المتداولة، والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء أعمال الرصف، مؤكدًا أن الطريق يحظى بأولوية ضمن الخطة الحالية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل.

وشدد بهيج، على أن جميع الإجراءات التنفيذية تم الانتهاء من تجهيزها تمهيدا لبدء أعمال الرصف في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سيتم وفقا للجدول الزمني المعتمد بما يحقق الاستفادة المرجوة لأهالي المنطقة ويرفع كفاءة الطريق ويعيده إلى حالته المناسبة.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه بضرورة الاهتمام بأعمال الرصف وتطوير شبكات الطرق بمختلف المراكز والقرى، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات.

كما تضع الأجهزة التنفيذية ملف تحسين البنية التحتية في مقدمة أولوياتها من خلال تسخير الإمكانات المتاحة وتوجيه مخصصات الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة المحاور الداخلية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطن القنائي وتوفير حياة كريمة له.



