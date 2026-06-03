فصل التيار الكهربائى عن «حاجر دنفيق» بـ «نقادة» بمحافظة قنا غداً الخميس

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، في بيان رسمي هام لها اليوم، عن اعتزامها فصل التيار الكهربائي عن قرية "حاجر دنفيق" التابعة للوحدة المحلية، وذلك في إطار خطط الصيانة وتحسين كفاءة الشبكة المغذية للمنطقة.

​وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة فى بيانها، أن هذا الإجراء يأتي نظراً للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحولات والشبكات الكهربائية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استقرار التيار الكهربائي والحد من الأعطال المفاجئة خلال الفترة المقبلة.

​ومن المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي غداً الخميس الموافق 4 يونيو 2026، حيث سوف تبدأ أعمال الصيانة في تمام الساعة السادسة صباحاً وتستمر لمدة ساعتين متواصلتين، على أن يعود التيار إلى طبيعته في تمام الساعة الثامنة صباحاً من نفس اليوم فور الانتهاء من الأعمال الفنية.

​وأهابت الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمديريات الخدمية والمنشآت الحيوية الواقعة في نطاق القرية المتأثرة، مثل المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن المواطنين المقيمين بالمنطقة، باتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم الضرورية من الكهرباء خلال فترة الانقطاع المؤقتة.

​وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بأن فرق الصيانة والهندسة التابعة لشركة الكهرباء سوف تعمل بكامل طاقتها لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة.

