سنتكوم: القوات الأمريكية تواصل مراقبة سفن ذات أهمية في ظل الحصار البحري على إيران

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تواصل مراقبة عدة سفن مهمة في ظل الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأضاف كوبر، في تصريحات له أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن أكثر من عشرة آلاف جندي، وأكثر من مئة طائرة، وأكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية تشارك في تنفيذ المهمة بكفاءة عالية وتفانٍ.

وأكد كوبر أن "أي سفينة لم ولن تتمكن من الإفلات من القوات الأمريكية"، مشددا على مراقبة كل سفينة داخل وخارج حدود الحصار عن كثب.

وأوضح أن القوات الأمريكية تراقب كل ميناء إيراني وكل سفينة فيه بلا استثناء، وأنها مستعدة لاستمرار العملية طالما دعت الحاجة، مع توفر جميع الإمدادات والأفراد اللازمين للحفاظ على المهمة.