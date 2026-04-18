بقوة 5.1 ريختر.. زلزالان قويان يضربان وسط اليابان

ضرب زلزالان قويان اليوم السبت محافظة "ناجانو"الواقعة وسط اليابان، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزتين الأرضيتين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نسختها الإنجليزية - إن الزلزال الأول وقع في الساعة 20ر1 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي للبلاد وبلغت قوته 5 درجات.

وأضافت الهيئة أن الهزة الأرضية الثانية وقعت في الساعة 54ر2 دقيقة في المنطقة ذاتها وبلغت شدتها 1ر5 درجة.

من جانبها، حث السلطات المواطنين على البقاء في حالة تأهب قصوى، حيث أن المناطق التي تشهد هزات أرضية قوية معرضة لخطر سقوط الصخور والانهيارات الأرضية.