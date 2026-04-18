الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه.. الدولار بـ 51.88 واليورو 61 جنيهًا

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات عصر اليوم السبت 18أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل الجهاز المصرفي، وسط هدوء في حركة التداولات وثبات ملحوظ في مستويات الصرف بالبنك المركزي والبنوك المحلية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية، مع استمرار المتابعة لحركة الأسواق العالمية وانعكاساتها على سوق الصرف المحلي.
أسعار أبرز العملات الأجنبية اليوم:


الدولار الأمريكي: 51.75 جنيهًا للشراء – 51.88 جنيهًا للبيع
اليورو الأوروبي: 60.97 جنيهًا للشراء – 61.14 جنيهًا للبيع
الجنيه الإسترليني: 70.10 جنيهًا للشراء – 70.30 جنيهًا للبيع
الدولار الكندي: 37.70 جنيهًا للشراء – 37.80 جنيهًا للبيع
الدولار الأسترالي: 37.12 جنيهًا للشراء – 37.22 جنيهًا للبيع
اليوان الصيني: 7.58 جنيهًا للشراء – 7.60 جنيهًا للبيع
 


الكرون الدنماركي: 8.15 جنيهًا للشراء – 8.18 جنيهًا للبيع
الكرون النرويجي: 5.51 جنيهًا للشراء – 5.53 جنيهًا للبيع
الكرون السويدي: 66.05 جنيهًا للشراء – 66.25 جنيهًا للبيع
الفرنك السويسري: 5.64 جنيهًا للشراء – 5.65 جنيهًا للبيع
100 ين ياباني: 32.55 جنيهًا للشراء – 32.64 جنيهًا للبيع
ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مع استمرار ارتباط تحركات العملات الأجنبية بالتطورات الاقتصادية العالمية وسعر الدولار في الأسواق الدولية، إلى جانب سياسات البنوك المركزية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

المشروع القومي للبتلو

وزير الزراعة يوافق على صرف 154 مليون جنيه جديدة لمشروع البتلو

ملتقي توظيف جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: نضع ملف تأهيل الطلاب للتوظيف على رأس أولوياتنا | صور

سعر سيارة

تعرف على أحدث أسعار أوبل في مصر

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد