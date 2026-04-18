استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه.. الدولار بـ 51.88 واليورو 61 جنيهًا

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات عصر اليوم السبت 18أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل الجهاز المصرفي، وسط هدوء في حركة التداولات وثبات ملحوظ في مستويات الصرف بالبنك المركزي والبنوك المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية، مع استمرار المتابعة لحركة الأسواق العالمية وانعكاساتها على سوق الصرف المحلي.

أسعار أبرز العملات الأجنبية اليوم:



الدولار الأمريكي: 51.75 جنيهًا للشراء – 51.88 جنيهًا للبيع

اليورو الأوروبي: 60.97 جنيهًا للشراء – 61.14 جنيهًا للبيع

الجنيه الإسترليني: 70.10 جنيهًا للشراء – 70.30 جنيهًا للبيع

الدولار الكندي: 37.70 جنيهًا للشراء – 37.80 جنيهًا للبيع

الدولار الأسترالي: 37.12 جنيهًا للشراء – 37.22 جنيهًا للبيع

اليوان الصيني: 7.58 جنيهًا للشراء – 7.60 جنيهًا للبيع





الكرون الدنماركي: 8.15 جنيهًا للشراء – 8.18 جنيهًا للبيع

الكرون النرويجي: 5.51 جنيهًا للشراء – 5.53 جنيهًا للبيع

الكرون السويدي: 66.05 جنيهًا للشراء – 66.25 جنيهًا للبيع

الفرنك السويسري: 5.64 جنيهًا للشراء – 5.65 جنيهًا للبيع

100 ين ياباني: 32.55 جنيهًا للشراء – 32.64 جنيهًا للبيع

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مع استمرار ارتباط تحركات العملات الأجنبية بالتطورات الاقتصادية العالمية وسعر الدولار في الأسواق الدولية، إلى جانب سياسات البنوك المركزية.