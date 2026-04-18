نانسي صلاح تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم حين يكتب الحب.. فيديو

كشفت الفنانة نانسي صلاح، في لقاء خاص لموقع "صدى البلد"، عن كواليس مشاركتها في فيلم "حين يكتب الحب"، والذي يجمع نخبة كبيرة من نجوم الفن في عمل رومانسي مميز ينتظره الجمهور.

وأعربت نانسي صلاح عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الفيلم، مشيرة إلى أنها تجسد خلال الأحداث شخصية النجمة القديرة سوسن بدر في مرحلة الصغر ، وهو ما اعتبرته تحديًا مهمًا في مسيرتها الفنية. وقالت إن هذه التجربة تحمل مسؤولية كبيرة

وأضافت نانسي صلاح في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري أنها تحب شخصية سوسن بدر على المستويين الفني والإنساني

كما أوضحت أن العمل مع فريق الفيلم تجربة ثرية ومليئة بالتعاون والانسجام بين جميع الأبطال.

ويشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، شيري عادل، سوسن بدر، نانسي صلاح، محسن بن منصور، سارة بركة، إلهام صفي الدين، وشريف حافظ. الفيلم من تأليف سجى محمد ، وإنتاج نايف عبد الله، ومن إخراج محمد هاني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حيث يناقش العديد من العلاقات الإنسانية والمواقف العاطفية التي تجمع بين أبطاله، في قالب درامي مشوق يحمل العديد من المفاجآت.

واختتمت نانسي صلاح حديثها بالتأكيد على أن الفيلم سيكون مختلفًا ومميزًا، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض، خاصة لما يحمله من مشاعر صادقة وقصة قريبة من الواقع.