بعد توقف عضلة القلب.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر وزوجته تكشف الحقيقة

كشفت الإعلامية منى عبد الغني تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي أثارت قلق جمهوره خلال الأيام الماضية.



وأوضحت منى عبد الغني، خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، أنها تواصلت هاتفيًا مع زوجة الفنان، السيدة نهلة، قبل سفره إلى الخارج، حيث طمأنت الجمهور على حالته الصحية.



وأكدت زوجة هاني شاكر أن الفريق الطبي في مصر بذل جهودًا كبيرة خلال فترة علاجه، خاصة بعد تعرضه لمضاعفات صحية شديدة، من بينها نزيف حاد وتوقف في عضلة القلب، ما استدعى دخوله العناية المركزة.



وأشارت إلى أن قرار السفر للخارج لم يكن بسبب تقصير طبي، وإنما لاستكمال مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، مؤكدة تقديرها الكامل لما قدمه الأطباء داخل مصر خلال فترة علاجه.



كما وجهت رسالة للجمهور، شددت فيها على ضرورة تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير صحيحة بشأن رحلة علاجه، مؤكدة أن حالته تشهد تحسنًا تدريجيًا.