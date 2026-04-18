360 جنيها| هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة في مختلف المحافظات، حيث هبط سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات المساء بعد موجة من التذبذب شهدها السوق خلال الأيام الماضية، ليفقد جرام الذهب أكثر من 45 جنيهًا مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس الجمعة، والجنيه الذهب تراجع بنحو 360 جنيها.

ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الترقب داخل سوق الذهب، خاصة مع استمرار الاضطرابات في الأسعار العالمية، مما يجعل السوق في حالة صعود وهبوط متتالية خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم انخفاضًا واضحًا في مختلف الأعيرة، حيث فقد جرام الذهب نحو 45 جنيهًا دفعة واحدة، وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب في السوق المحلي، حيث يتحرك الذهب بين الارتفاع والانخفاض بشكل شبه يومي، ما يزيد من حالة الحذر بين المواطنين والمستثمرين.



أسعار الذهب مساء اليوم

وفقًا لآخر تحديث داخل محلات الصاغة، جاءت أسعار الذهب مساء السبت على النحو التالي:

سعر عيار 24:

8034 جنيهًا للشراء

7977 جنيهًا للبيع

سعر عيار 22:

7364 جنيهًا للشراء

7312 جنيهًا للبيع

سعر عيار 21:

7030 جنيهًا للشراء

6980 جنيهًا للبيع

سعر عيار 18:

6025 جنيهًا للشراء

5982 جنيهًا للبيع

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في محال الصاغة، ولذلك يظل محور الاهتمام الأكبر للمواطنين الراغبين في الشراء أو البيع.



سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط كذلك سعر الجنيه الذهب ليسجل:

56.24 ألف جنيه للشراء

55.84 ألف جنيه للبيع

ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا مباشرًا في أسعار الأعيرة المختلفة، حيث يرتبط سعر الجنيه الذهب بسعر الذهب عيار 21.

الأوقية العالمية تسجل ارتفاعًا

ورغم تراجع الذهب محليًا، سجلت أوقية الذهب عالميًا ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى:

4832 دولارًا للشراء

4831 دولارًا للبيع

ويعكس ذلك استمرار الفجوة بين السوق العالمية والمحلية، نتيجة تأثر الأسعار في مصر بعوامل أخرى بجانب السعر العالمي، أبرزها سعر صرف الدولار و حجم العرض والطلب وحركة البيع والشراء داخل السوق.

تذبذب مستمر في سوق الذهب

يشهد الذهب في مصر منذ بداية الأسبوع حالة من التذبذب الواضح، حيث تأرجحت الأسعار بين الصعود والهبوط أكثر من مرة خلال أيام قليلة.

هذا التذبذب يعود إلى عدة عوامل، منها:

تغيرات الأسعار العالمية

تحركات الدولار

المضاربات داخل الأسواق

حالة الترقب لدى المستثمرين



السوق يترقب التحرك القادم

مع استمرار هذا التراجع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الذهب سيواصل الهبوط خلال الأيام المقبلة أم يعاود الصعود مرة أخرى، خاصة في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية.