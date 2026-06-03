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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستحيل اكتشافها.. تحذير برلماني من سماعات مزروعة وكروت VIP قبل امتحانات الثانوية

محمد جامع عضو مجلس الشيوخ
محمد جامع عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

حذر محمد جامع عضو مجلس الشيوخ من استخدام بعض طلاب الثانوية العامة العديد من الوسائل التكنولوجية المتطورة والطرق غير التقليدية من أجل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو المقبل وعلى رأس تلك الوسائل"السماعات المزروعة في الأذن وكروت vip والنضارات التكنولوجية" .

وقال "جامع" في تصريحات صحفية إنه قد رصد إقبال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة على "زرع" سماعات في أذنهم وتلك السماعات تكون صغيرة الحجم من المستحيل أن يتم اكتشافها والعثور عليها من خلال أجهزة التفتيش العادية وان يلاحظها المراقبين داخل لجان الامتحانات وهو ما يجب أن يتم اخذه في الاعتبار قبل بدء الامتحانات والاستعانة بأجهزة على أعلى مستوى لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع طلاب الثانوية العامة .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن غش الثانوية العامة أصبح بيزنس وقد قام بعض الأشخاص بإدخال كروت vip بها شرائح تليفونات إلى البلاد وذلك بشكل غير قانوني ليتم استخدامها في الغش خلال امتحانات الثانوية العامة ، مشيراً إلى أن تلك الكروت يضعها الطالب في جيبه كأنه كارت البنك ولا يشك فيه أي شخص عند تفتيشه وهي بالأساس مصدر الغش لأن الشرائح الموجودة بتلك الكروت يتم ربطها بالسماعة المزروعة في الأذن ويقوم الطالب بالتواصل مع أشخاص خارج اللجنة يبلغوه بإجابات الاسئلة.

وأشار "جامع" إلى أن تلك السماعات ومعاها الكروت يتم بيعها أون لاين على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى سماعات الغض علانية وباسعار تبتدأ من 2500 جنيه ، مطالباً
وزارة التربية والتعليم بسرعة التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الأيام المقبلة لإيقاف مثل تلك الكروت وإيقاف الشرائح الموجودة ومواكبة التطور الكبير في التكنولوجيا وإيجاد حلول غير تقليدية يمكن من خلالها مواجهة ظاهرة الغش وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب .

طلاب الثانوية العامة الوسائل التكنولوجية المتطورة الغش امتحانات الثانوية العامة الأذن

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