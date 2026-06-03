إتاحة التكنولوجيا لدمج ذوي الهمم.. أهم أهداف مؤتمر «أفريقيا الدامجة»

كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن فعاليات مؤتمر "أفريقيا الدامجة"، قائلة: “نعمل على شراكات مع الدول الأفريقية، وهو توجه مهم جدا فى مجال مهم أيضا وهو إتاحة التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول لجميع الخدمات”.

ودعت “كريم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، كل المجتمعات الأفريقية للتعامل من أجل القدرة على توظيف هذه التكنولوجيا من خلال القطاع الخاص.

وأضافت: “ندعو القطاع الخاص للاستثمار فى التكنولوجيا والابتكارات ليكون هناك تكافؤ فرص للفئات الأولى بالرعاية والتي تحتاج إلى تيسيرات وأدوات تكنولوجية لتتمكن من المشاركة فى المجتمع، وأهمية المؤتمر أننا كلنا فى العالم نواجه تحديات اقتصادية، وهذا معناه أنه يجب البحث عن وسائل تمكن كل فئات المجتمع من المشاركة".