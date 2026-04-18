قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني
أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد إغلاق مضيق هرمز .. ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب قبل قليل في تعاملات مساء اليوم السبت 18-4-2026؛ بالتزامن مع اعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مجددًا.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب في الأسواق المحلية زيادة بلغت 15 جنيهًا ، بعد هبوط وصل لـ45 جنيهًا في الجرام الواحد.

سعر الذهب في مصر

آخر تحرك لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7045 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8051 جنيهًا للشراء و 7994 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7380 جنيهًأ للشراء و 7328 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7045 جنيهًأ للشراء و 6995 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6038 جنيهًا للشراء و 5995 جنيهًأ للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56,36 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4832 دولار للشراء و 4831 دولار للبيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

المعاشات

رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

عيد الأضحى2026

يوم عرفة امتى؟.. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

طرد الذباب من المنزل

بعد انتشاره في القاهرة والجيزة.. كيف تتخلص من الذباب نهائيا؟

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد