بعد إغلاق مضيق هرمز .. ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب قبل قليل في تعاملات مساء اليوم السبت 18-4-2026؛ بالتزامن مع اعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مجددًا.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب في الأسواق المحلية زيادة بلغت 15 جنيهًا ، بعد هبوط وصل لـ45 جنيهًا في الجرام الواحد.

آخر تحرك لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7045 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8051 جنيهًا للشراء و 7994 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7380 جنيهًأ للشراء و 7328 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7045 جنيهًأ للشراء و 6995 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6038 جنيهًا للشراء و 5995 جنيهًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56,36 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4832 دولار للشراء و 4831 دولار للبيع.