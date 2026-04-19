الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم للعمل إمام وخطيب بالأوقاف

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم للعمل إمام وخطيب بالأوقاف
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم للعمل إمام وخطيب بالأوقاف
إيمان طلعت

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم للتعاقد مع عدد 1864 إمام وخطيب ومدرس، للعمل بوزارة الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية. 

ومن المقرر فتح التقديم  اعتبارًا من 4 حتى 18 مايو القادم، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg
 

فى سياق آخر.. قالت وزارة الأوقاف المصرية التسليم لقضاء الله خير من إنهاء الحياة، وذلك ضمن مبادرتها “صحح مفاهيمك”، التى تهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

واستشهد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بما ورد عن أنس بن مالك الله انه قال: قال سيدنا رسول الله ﷺ : لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي»
[رواه البخاري]

الانتحار أوضح صور إلقاء النفس إلى التهلكة
قالت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذة الفقه بكلية الدراسات العربية والإسلامية (بنات) وبينت أن الانتحار هو أرقى وأوضح صور الإلقاء بالنفس إلى التهلكة المحققة في الدنيا والآخرة.

النهى عن قتل النفس
فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم" صحيح البخاري ٦٦٥٢.

المنتحر يسابق قدر الله
وأشارت خلال تصريح لصدى البلد: إلى أنه روي عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث القدسي فقال الله تعالي "بادرني  عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة " البخاري 
وهذا يبين أن المنتحر يسابق قدر الله، ويستعجل أمره، ويتصرف في أمانة الروح التي هي ملك لخالقها وحده.

الانتحار هو الخسران المبين
وشددت على أت تعدي الإنسان على نفسه بالانتحار  هو الخسران المبين ، لأنه يقدم على الله عاصيا بأعظم الذنوب بعد الشرك، فضلا عن أن إقدامه على الانتحار يلحق بأسرته العار، وينشر في المجتمع ثقافة اليأس.

أسباب التفكير فى الانتحار
وشددت على أن البعد عن الله، وترك الشيطان يتحكم فى الانسان واتباعه لهواه أدى إلى كل هذه الجرائم ومنها الانتحار.

ما يجب على الانسان فعله ليبتعد عن هذه الأفكار؟

قالت الدكتورة فتحية إن الابتلاء أمر لابد منه، وقد يكون بالسراء والضراء، لذلك يجب على الإنسان مهما كان ابتلاءه أن يكون صابرا شاكرا لله، قال تعالى "وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون “ الأعراف ١٦٨، وقال تعالى ”ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ..." طه ١٢٣.

