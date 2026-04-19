خدمات رقمية أسهل.. تسجيل قراءة الغاز والدفع أونلاين

يبحث المواطنون عن طرق قراءة عداد الغاز وكيفية التسجيل على الموقع وطرق السداد المختلفة، حيث يسرت شركات الغاز وسائل تسجيل قراءة العداد، للحد من التقديرات الجزافية، وتعزيز دقة الفواتير، حيث يمكن للمشتركين إدخال القراءة بأنفسهم، خاصة أن هذه الوسائل المتنوعة للدفع تسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان سرعة وأمان عمليات الدفع، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات اليومية.



موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

تبدأ شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز، في استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي، بداية من 1 في الشهر حتى يوم 27 من نفس الشهر.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بالموبايل

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، من خلال الضغط هنـــــــا.

- اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد.



- إدخال بيانات المشترك.

- تسجيل القراءة الحالية.

- الضغط على إرسال لتأكيد الطلب.



خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

-الدخول إلى موقع شركة بتروتريد.

-اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.



-إدخال بيانات المشترك.

-الضغط على استعراض الفواتير لمعرفة القيمة المستحقة.



طرق وأماكن سداد فاتورة الغاز 2026

أتاحت شركة بتروتريد مجموعة متنوعة من وسائل السداد لتسهيل العملية على المواطنين، وتشمل:

- التحصيل من خلال مندوبي الشركة.

- المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

- منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري.

-تطبيق إنستاباي.

- خدمة سهل عبر المنافذ المعتمدة.



- تطبيق ماي فوري MyFawry للدفع الإلكتروني.

- الموقع الرسمي للشركة باستخدام بطاقات الدفع.

- الجهات الخارجية المعتمدة المنتشرة بالمحافظات.

- فروع الشركة لمن يفضلون السداد المباشر.

دفع فواتير الغاز أون لاين

يمكن سداد فاتورة الغاز عبر الإنترنت بالتعاون مع شركتي «فوري» وبنك مصر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

-الدخول على رابط دفع فواتير الغاز.



-إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل

(رقم المشترك - فرعي - شقة - عمارة - بلوك - قطاع - يومية - منطقة - محافظة).

-الضغط على «عرض الفواتير».

-اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء بطاقة الائتمان أو غيرها.

-كما يمكن الدفع عبر تحميل تطبيق «فوري» من متجر بلاي ستور للأندرويد أو آب ستور للآيفون.