فرص عمل كثيرة.. محافظ القليوبية: توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الاستثمارية في بنها

علق حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عدد من المصانع في بنها بالقليوبية.

وقال حسام عبد الفتاح في تصريحات للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المنطقة الاستثمارية في بنها مثال واضح للتعاون المثمر بين كافة جهات الحكومة المصرية ".



وتابع حسام عبد الفتاح :" نعمل على ملف ترشيد الطاقة في المناطق الاستثمارية وسنناقش مع المستثمرين احتياجاتهم من المنتجات الزراعية ".

وأكمل حسام عبد الفتاح :" المنطقة الاستثمارية تجربة ناجحة وعلينا ان نبني عليها ونكررها في مناطق أخرى ".

وتابع حسام عبد الفتاح :" المنطقة الاستثمارية تقوم بتعيين آلاف الشباب وتوفر المزيد من فرص العمل ونعمل حاليا على توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الاستثمارية في بنها ".

