أحمد موسى: بوتين صديق لـ مصر وطالب حكومته بالعمل على توفير الحبوب لنا

علق الإعلامي أحمد موسى ، على زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى روسيا ولقاؤه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين .



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، :" بوتين تحدث عن مصر بمنتهى المحبة والشراكة الاستراتيجية وتقديم الدعم الكامل لمصر ".

وأوضح موسى أن بوتين طالب الحكومة الروسية للعمل مع مصر من اجل العمل على توفير الحبوب لمصر ".



وأردف: الرئيس الروسي بوتين التقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وتحدث الرئيس الروسي بصورة جيدة ومميزة عن مصر، كما تحدث عن دور روسيا في مساعدة مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة ومركزًا إقليميًا لتوزيع الحبوب في المنطقة.

وأشار أحمد موسى إلى أن وزير الخارجية وجه الشكر للرئيس الروسي، في أمور لا تُقال في الهواتف ولكن تُنقل عبر رسائل، وأن وزير الخارجية حمل رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الروسي.

وأكمل: الرئيس بوتين صديق لمصر، وروسيا وقفت مع مصر في كل الأوقات، كما أن أول زيارة للرئيس السيسي عندما كان مشيرًا كانت إلى روسيا.



