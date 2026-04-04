قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: بوتين صديق لـ مصر وطالب حكومته بالعمل على توفير الحبوب لنا

هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى ، على زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى روسيا ولقاؤه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين .


وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، :" بوتين تحدث عن مصر بمنتهى المحبة والشراكة الاستراتيجية وتقديم الدعم الكامل لمصر ".

وأوضح موسى أن بوتين طالب الحكومة الروسية للعمل مع مصر من اجل العمل على توفير الحبوب لمصر ".


وأردف: الرئيس الروسي بوتين التقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وتحدث الرئيس الروسي بصورة جيدة ومميزة عن مصر، كما تحدث عن دور روسيا في مساعدة مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة ومركزًا إقليميًا لتوزيع الحبوب في المنطقة.

وأشار أحمد موسى إلى أن وزير الخارجية وجه الشكر للرئيس الروسي، في أمور لا تُقال في الهواتف ولكن تُنقل عبر رسائل، وأن وزير الخارجية حمل رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الروسي.

وأكمل: الرئيس بوتين صديق لمصر، وروسيا وقفت مع مصر في كل الأوقات، كما أن أول زيارة للرئيس السيسي عندما كان مشيرًا كانت إلى روسيا.


 

اخبار التوك شو بوتين مصر روسيا القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

بمناسبة الاحتفال بعيدى القيامة وتحرير سيناء.. الداخلية: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

المتهم

الراجل مات .. القبض على سائق توك توك دهس شخصا بالغربية

ارشيفية

استدرجها لمنزله.. تحقيقات موسعة في اتهام سائق بهتك عرض زميلة ابنته بالهرم

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد