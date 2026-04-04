أحمد موسى: نتنياهو هدد بتغيير مسار البترول من مضيق هرمز إلى إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غلق مضيق هرمز تسبب في أزمة اقتصادية كبرى لمختلف دول العالم .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السعودية اتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع غلق مضيق هرمز وتقوم بنقل البترول الخاص بها من الشرق إلى موانئ البحر الأحمر للتصدير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مجرم الحرب نتنياهو هدد بتغيير مسار البترول من مضيق هرمز إلى إسرائيل ومش عارف هيعمل كده إزاي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الاقتصاد العالمي قبل 28 فبراير حاجة وبعد 28 فبراير حاجة تاني خالص"، مضيفا:" القوات المسلحة المصرية أكدت أهمية ترشيد الطاقة في ظل الازمة العالمية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الأماكن السياحية في مصر شغالة والدولة بتحاول تعمل ترشيد في بعض القطاعات الأخرى ".

