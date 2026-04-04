أحمد موسى : إسرائيل وأمريكا تعملان على تدمير الاقتصاد الإيراني وبنية طهران التحتية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل ضربت مجمعات صناعية خاصة بالحديد والصلب والبتروكيماويات في إيران .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"إسرائيل وأمريكا تعملان على تدمير الاقتصاد الايراني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يتم قطع أوصال المدن الايرانية تمهيدا لاحتمالية قيام الولايات المتحدة باي عمل بري".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" انهاردة الاتحاد الأوروبي بيطالب انه لابد من تفعيل منظومة العمل عن بعد وذلك لمواجهة تداعيات حرب ايران الاقتصادية.

وتبع أحمد موسى :" إسرائيل ضربت اهم مجمع للبتروكيماويات في ايران وتسبب ذلك في خسائر اقتصادية بمئات المليارات بالاضافة الى تلوث بيئي واي مصنع يتم ضربه في ايران بجاحة الى سنوات كي يعود للعمل".

