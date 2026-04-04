العمل أونلاين بكره .. أحمد موسى: القطاعات الخدمية زي الصحة والنقل والمياه شغالة كما هي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تطبيق العمل عن بعد في يوم الاحد من كل أسبوع بداية من غدا .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بكرة هبيدا تطبيق العمل عن بعد كل احد من كل أسبوع والجهات الخدمية التي تقدم الخدمات للناس شغالة زي ما هي".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك جهات حكومية كثيرة ستعمل غدا من المنزل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قطاعات الصحة والنقل والمياه والصرف مينفعش تشتغل من البيت وكل القطاعات دي شغالة زي ماهي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" انهاردة الاتحاد الأوروبي بيطالب انه لابد من تفعيل منظومة العمل عن بعد وذلك لمواجهة تداعيات حرب ايران الاقتصادية

