أحمد موسى : دول الاتحاد الأوروبي تطالب بتفعيل العمل عن بُعد.. والبعض بتقفل 6 بالليل

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه ابتداءً من غدٍ الأحد سيبدأ تطبيق العمل عن بُعد وفقًا لقرار مجلس الوزراء، موضحًا أن القطاعات الخدمية مثل القطاع الصحي والنقل العام وغيرها ستستمر في العمل من مقارها دون تطبيق نظام العمل عن بُعد.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن دول الاتحاد الأوروبي تطالب بتفعيل العمل عن بُعد، ويتم غلق المحال والمولات لديهم من الساعة السادسة مساءً، ولكن في مصر يتم الغلق من الساعة التاسعة مساءً، مع استثناءات في أعياد الميلاد الأسبوع المقبل.

وأضاف: لا أحد سعيد بهذه الإجراءات، لكننا اتخذناها حتى لا نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، وأي إجراء في مصلحة البلد يجب أن يتم تنفيذه دون تردد، كما أنه من الممكن تطبيق العمل عن بُعد يومين أسبوعيًا حال استمرار الحرب، وخلال الفترة المقبلة ستعاني دول من أزمات حقيقية في توفير المياه، والحمد لله أننا لا نعاني من أزمة في المياه.

وأشار أحمد موسى إلى أن أغلب دول العالم اتخذت مجموعة من الإجراءات في ملف الطاقة، وأن الدول التي لم تتخذ إجراءات حتى الآن ستضطر لاتخاذها خلال شهر حال استمرار الحرب.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى مجموعة من عناوين الأخبار المختلفة حول تأثر دول العالم بالحرب الراهنة، خاصة في ملف الطاقة.

وتابع: الوضع حاليًا غير مستقر، وهناك استهداف لمصنع بتروكيماويات، ويعد ذلك أكبر قصف لمجمع بتروكيماويات في إيران، كما يتم استهداف الجسور والطرق لقطع نقل الأسلحة والصواريخ من بعض المناطق في إيران.

وأردف أحمد موسى أن استهداف البنية التحتية والمصانع في إيران سيحتاج إلى عدة سنوات لإصلاح ما تم تدميره