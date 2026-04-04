نخلي بالنا يا مصريين.. أحمد موسى: عندما تتحدث القوات المسلحة لابد أن ننتبه لأهمية ترشيد الاستهلاك

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية أكدت أهمية ترشيد الطاقة في ظل الازمة العالمية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عندما تتحدث القوات المسلحة لابد أن ننتبه لأهمية ترشيد الإستهلاك ونخلي بالنا يا مصريين".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" القوات المسلحة تقدم الصورة الحقيقية حول أزمة الطاقة العالمية التي تسبب فيها غلق مضيق هرمز ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" القوات المسلحة توضح للمواطن كافة أبعاد الازمة العالمية وأزمة الطاقة العالمية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الهند كان بها طوابير طويلة على محطات الوقود وهناك ازمة طاقة متفاقمة هناك بسبب غلق مضيق هرمز".

