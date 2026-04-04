حال فشل المفاوضات.. أحمد موسى: أمريكا وإسرائيل تخططان لضرب منشآت الطاقة في إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى أن محطة بوشهر للطاقة النووية تم ضرب مقذوف بالقرب منها، كما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أي تداعيات لهذا الأمر، وتعمل روسيا على عودة العلماء الروس المتخصصين في المجال النووي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن أمريكا وإسرائيل تخططان لضرب كل منشآت الطاقة في إيران، ومنها محطة بوشهر، مؤكدًا أن استهداف المحطة ستكون له تداعيات خطيرة على إيران والمنطقة والعالم أجمع.

وأردف: ترامب، الرئيس الأمريكي، يترقب مصير المفاوضات، وفي حال فشلها سيكون هناك استهداف لمنشآت الطاقة بالكامل في إيران.

وتابع : «أمريكا ليست خاسرة شيئًا لأنها جغرافيًا بعيدة عن الشرق الأوسط، والتأثير الحقيقي سيكون على دول المنطقة، مصر والسيد الرئيس يسابقان الزمن من أجل عدم الوصول إلى هذه المرحلة».