بعد إسقاط F15.. أحمد موسى: إيران رصدت 60 الف دولار لمن يعثر على الطيار الأمريكي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران ترفض الشروط الأمريكية لوقف الحرب وإيران قامت بإسقاط مقاتلة إف 15 أمريكية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأمريكان بيدورا على الطيار الأمريكي اللي قفز من الطائرة الأمريكية المستهدفة ".

وتابع أحمد موسى :" الإيرانيون قاموا برصد جائزة مالية تبلغ 60 ألف دولار لمن يعثر على الطيار الأمريكي".



وأكمل موسى :" أمريكا لم تصدر أي بيانات منذ أمس بعد فقدان الطيار في إيران وعمليات البحث مستمرة عن هذا الطيران من جانب إيران ومن جانب أمريكا ومن جانب إسرائيل ".



وتابع :" ترامب يتوعد إيران وقال إنهم أمامهم 48 ساعة قبل فتح أبواب الجحيم عليهم ".