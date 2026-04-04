أحمد موسى: رئيس الوزراء تفقد مصانع صادراتها تمثل 75 % من حجم الانتاج

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المنطقة الاستثمارية في بنها وتفقده لعدد من المصانع .

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، :" رئيس الوزراء تفقد عدد من المصانع التي تصل نسبة صادراتها لـ 75 % من انتاجها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المنطقة الاستثمارية في بنها تطبق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات أي مستثمر يضع أمواله في المناطق الاستثمارية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المصانع في المناطق الاستثمارية توفر المزيد من فرص العمل لأهالينا في مختلف أنحاء الجمهورية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تفقد مصنع لتعبئة الموالح وهذا المصنع يصدر منتجات بنسبة 75 % من حجم الإنتاج ".

