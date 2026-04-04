أزمة طاقة تعصف بالعالم.. أحمد موسى: في بريطانيا بيحطوا البنزين في جراكن وأكياس بلاستيك

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بعد 28 فبراير الماضي يختلف عما قبله فيما يتعلق بالاقتصاد، البترول، المواد الخام، الأسمدة، البتروكيماويات، مؤكدًا أن المواطنين المصريين في منازلهم يقوون بإجراءات ترشيدية للوقوف مع بلدهم.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دولا كثيرًا أخذت إجراءات من أجل ترشيد الطاقة، مثل كندا، اليابان، المملكة المتحدة.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه في المملكة المتحدة يضعون البنزين في الجراكن والأكياس البلاستيك بسبب أزمة الطاقة التي يعيشها العالم، موضحًا أن العالم يعاني وهناك دول سحبت فلوس من الاحتياطي الخاص بها.



وأردف أن الدولة تأخذ إجراءات نستطيع تحملها لعدم الوصول إلى إجراءات لا يمكن تحملها، موضحًا أن بعض الناس يهاجمون الدولة بسبب إجراءات الترشيد ويتهموها بالفشل في حين يشيدون بنفس القرار في الخارج.