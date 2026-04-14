الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5 خطوات.. طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بالموبايل والسداد أونلاين

الغاز
الغاز
أمل مجدى

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز..أعلنت شركة بتروتريد 
بدء فترة تسجيل قراءات عداد الغاز لشهر "أبريل 2026" للوحدات السكنية إلكترونياً حتى يوم 27 من شهر أبريل 2026،حيث توفر بتروتريد ،عدد من الطرق  الإلكترونية المختلفة التى يستطيع من خلالها عملاء الشركة لتسجيل قراءة العداد.

يبحث المواطنون عن طرق قراءة عداد الغاز وكيفية التسجيل على الموقع وطرق السداد المختلفة.

يسرت شركات الغاز وسائل تسجيل قراءة العداد، للحد من التقديرات الجزافية، ويعزز دقة الفواتير، حيث يمكن للمشتركين إدخال القراءة بأنفسهم من خلال:

-الموقع الإلكتروني الرسمي.
-التطبيقات الذكية المعتمدة.
-خدمات الاتصال الهاتفي.

وتساعد هذه الوسائل في تسجيل بيانات الاستهلاك بشكل دوري دون الحاجة لانتظار مندوب الشركة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بالموبايل


-الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
-اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد.
-إدخال بيانات المشترك.
-تسجيل القراءة الحالية.
-الضغط على إرسال لتأكيد الطلب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز


-الدخول إلى موقع شركة بتروتريد.
-اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.
-إدخال بيانات المشترك.
-الضغط على استعراض الفواتير لمعرفة القيمة المستحقة.


طرق سداد فاتورة الغاز 2026
 

أتاحت شركة بتروتريد مجموعة متنوعة من وسائل السداد لتسهيل العملية على المواطنين، وتشمل:

-التحصيل من خلال مندوبي الشركة.
-المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
-منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري.
-تطبيق إنستاباي.
-خدمة سهل عبر المنافذ المعتمدة.
-تطبيق ماي فوري MyFawry للدفع الإلكتروني.
-الموقع الرسمي للشركة باستخدام بطاقات الدفع.
-الجهات الخارجية المعتمدة المنتشرة بالمحافظات.
-فروع الشركة لمن يفضلون السداد المباشر.

وتسهم هذه الوسائل المتنوعة للدفع في توفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان سرعة وأمان عمليات الدفع، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات اليومية.

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب

أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

