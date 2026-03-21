بشرى لسكان هذه المحافظات.. "غاز مصر" توصل الغاز الطبيعي لـ325 ألف منزل

أعلنت شركة غاز مصر عن خطتها التوسعية للعام 2026، والتي تهدف إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مع التركيز على التوسع في المدن الجديدة والمناطق العمرانية الحديثة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية للطاقة في مختلف المحافظات.

وأوضحت الشركة أن خطتها تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ293 ألف عميل داخل مناطق عملها، إلى جانب توصيله لـ32 ألف عميل في مناطق عمل الشركات الشقيقة، ليصل إجمالي المستفيدين من التوصيل خلال العام إلى 325 ألف عميل.

خطط التوصيل في المحافظات



في محافظة المنوفية، تستكمل الشركة أعمال توصيل الغاز للمنازل والمخابز البلدية في 27 مدينة رئيسية والقرى التابعة لها، مع البدء في توصيل الغاز في 12 مدينة جديدة.

وفي محافظة القليوبية، تشمل الخطة استكمال التوصيل في 20 مدينة رئيسية والقرى التابعة لها، مع البدء في 13 مدينة جديدة.

أما محافظة الغربية، فستواصل الشركة توصيل الغاز في 29 مدينة رئيسية، وتبدأ تنفيذ الأعمال في 5 مدن جديدة.

وفي محافظة الدقهلية، ستستكمل أعمال التوصيل في 24 قرية، مع البدء في 14 مدينة جديدة.

وفي محافظتي الأقصر وأسوان، تستكمل الشركة أعمال التوصيل في 5 مدن رئيسية بالأقصر، وتبدأ تنفيذ الأعمال في مدينتين جديدتين، بينما تبدأ التوصيلات في 4 مدن رئيسية بأسوان.

التوسعات في الوجه البحري والعاصمة الإدارية



في القاهرة، تستكمل الشركة التوصيل في منطقة المرج، بينما في الإسكندرية تُركز الأعمال على منطقتي العامرية وكينج مريوط. كما تستكمل الشركة توصيل الغاز الطبيعي في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل خطة الشركة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي في عدة أحياء سكنية منها R2 وR3 وR6 وR7، إلى جانب المنطقة الرئاسية والقيادة الاستراتيجية وبعض الكمبوندات السكنية.

المشاركة في المبادرات القومية



تشارك "غاز مصر" في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظات المنوفية والأقصر وأسوان، وتنفذ مشروعات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها شبكات الغاز لمشروعات "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة والعبور، ومشروعات الإسكان الأخضر والاجتماعي بمدينة العبور ومدينة طيبة الجديدة، إضافة إلى شبكات الغاز لمشروعات الإسكان في مدينة السادات بالمناطق من 31 إلى 36.