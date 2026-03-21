الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة في عيد الفطر 2026 .. تفاصيل

الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة في عيد الفطر 2026 .. في خطوة جديدة لتعزيز خدمات النقل الجماعي وتخفيف الضغط على الطرق خلال موسم عيد الفطر المبارك 2026، أعلنت الشركة المشغلة لخدمة الأتوبيس الترددي عن مد خط التشغيل ليصل إلى منطقة القاهرة الجديدة، وتحديدًا حتى محطة المشير طنطاوي، وذلك اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر، في إطار خطة تستهدف تسهيل حركة التنقل بين شرق القاهرة وباقي المناطق الحيوية داخل العاصمة.

ويأتي هذا التوسع في توقيت يشهد زيادة ملحوظة في معدلات التنقل بين المواطنين خلال أيام العيد، سواء للزيارات العائلية أو الخروج إلى المتنزهات والمناطق الترفيهية، وهو ما يعزز أهمية توفير وسائل نقل جماعي فعالة وآمنة تلبي احتياجات مختلف الفئات على مدار اليوم.

مد خط الأتوبيس الترددي إلى القاهرة الجديدة

أوضحت الشركة أن مد خط الأتوبيس الترددي إلى القاهرة الجديدة، وصولًا إلى محطة المشير طنطاوي، يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة، حيث يربط بين مناطق رئيسية ويتيح للمواطنين وسيلة انتقال سريعة ومنظمة بعيدًا عن الازدحام المروري المعتاد خلال فترات الأعياد.

ويستهدف هذا التوسع تحسين الربط بين شرق القاهرة والمناطق الأخرى، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات وتوفير تجربة تنقل أكثر راحة للمستخدمين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على وسائل النقل الجماعي الحديثة.

مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال عيد الفطر

حددت الشركة مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال أيام عيد الفطر لتتناسب مع احتياجات المواطنين، حيث يبدأ التشغيل يوميًا في تمام الساعة 7:00 صباحًا من كلٍ من محطة طريق إسكندرية الزراعي ومحطة المشير طنطاوي، بما يتيح خدمة مبكرة للركاب منذ ساعات الصباح الأولى.

أما بالنسبة لآخر الرحلات، فتغادر من محطة طريق إسكندرية الزراعي في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، بينما تنطلق آخر رحلة من محطة المشير طنطاوي في الساعة 1:00 صباحًا، وهو ما يضمن استمرار الخدمة حتى ساعات متأخرة لتلبية احتياجات التنقل الليلي خلال أيام العيد.

وتعكس هذه المواعيد مرونة في التشغيل وقدرة على استيعاب الكثافات المتوقعة، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد حركة مكثفة بين مختلف مناطق القاهرة.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي 2026

فيما يتعلق بأسعار التذاكر، أعلنت الشركة عن نظام تسعير مرن يعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، بما يوفر عدالة في التكلفة ويمنح الركاب خيارات متنوعة وفق احتياجاتهم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

5 جنيهات حتى 4 محطات.

10 جنيهات حتى 10 محطات.

15 جنيهًا حتى 15 محطة.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، مع الحفاظ على كون الأتوبيس الترددي وسيلة نقل اقتصادية مقارنة بوسائل أخرى، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على التنقل خلال المناسبات والأعياد.

دعم النقل الجماعي خلال مواسم الذروة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتخفيف الازدحام المروري، خاصة خلال الفترات التي تشهد ضغطًا كبيرًا مثل عيد الفطر.

ويعد الأتوبيس الترددي من الوسائل الحديثة التي تعتمد على تنظيم مسارات التشغيل وتقديم خدمة منتظمة، بما يعزز من كفاءة النقل داخل المدن ويواكب التوجهات الحديثة في إدارة حركة المرور.

تجربة تنقل أكثر راحة خلال عيد الفطر

من المتوقع أن يسهم تشغيل الأتوبيس الترددي إلى القاهرة الجديدة خلال عيد الفطر في تحسين تجربة التنقل للمواطنين، من خلال توفير وسيلة نقل سريعة ومنخفضة التكلفة، إلى جانب مواعيد تشغيل ممتدة تغطي مختلف أوقات اليوم.

كما يعكس هذا التوسع حرص الجهات المعنية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على خدمات النقل، وهو ما يعزز من ثقة المستخدمين في وسائل النقل الجماعي الحديثة ويدعم التوجه نحو استخدامها بشكل أكبر في الحياة اليومية.