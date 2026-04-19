الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة لبحث تعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة

جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك فى إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك للنهوض بالحراك الثقافى والفنى داخل المحافظة بما يليق بمكانة أسوان كعاصمة للثقافة الإفريقية .

وخلال اللقاء، أكد المحافظ حرصه الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم لتكثيف وتنويع الفعاليات والأنشطة الثقافية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، مشدداً على أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول المواطن الأسوانى لإشعاره بقيمته ودوره المحورى فى مسيرة التنمية الشاملة، وأن كل ما يتم من حراك ثقافى وفنى هو من أجله ولخدمته بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة جيهان زكى .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذا التوجه يتواكب مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "، والتى تضع بناء الوعى والإرتقاء بالفكر فى صدارة أولويات الدولة المصرية من خلال الإستثمار فى البشر ، وتحقيق الرقى فى الثقافة والفنون كقوى ناعمة قادرة على تشكيل الوجدان وتعزيز الإنتماء الوطنى .

الثقافة 

كما أكد المهندس عمرو لاشين على أهمية إبراز الموروث الثقافى والتراثى والحضارى لمحافظة أسوان بإعتبارها واحدة من أعرق محافظات مصر التى تزخر بتاريخ ممتد وحضارة إنسانية فريدة ، وهو ما يتطلب تقديمه بصورة عصرية تواكب التطور ، وتساهم فى ترسيخ الهوية المصرية الأصيلة ، وتعريف الأجيال الجديدة بقيمة ما تمتلكه محافظتهم من كنوز ثقافية وإنسانية .

ومن جانبه ، أعرب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تقديره لإهتمام محافظ أسوان ودعمه المتواصل للحراك الثقافى ، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تعاوناً مثمراً لتنفيذ برامج وأنشطة نوعية تسهم فى إكتشاف ورعاية المواهب ، وتفعيل دور قصور الثقافة كمنارات للتنوير والإبداع.

وتناول اللقاء أيضاً التأكيد على الثقافة حق أصيل لكل مواطن ، وأداة رئيسية لبناء الإنسان وتنمية الوعى ، والحفاظ على التراث الثقافى والحضارى لأسوان مسئولية مشتركة، ونقطة إنطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً ، مع التأكيد على أن الدولة المصرية تمضى بخطى ثابتة نحو الإستثمار فى الإنسان بإعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة .

