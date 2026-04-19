عقار محرم بك المنهار.. تضامن الإسكندرية تكشف تفاصيل الحادث وأسماء الضحايا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تفاصيل ضحايا ومصابي حادث انهيار عقار سكني بمنطقة محرم بك، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في واقعة جديدة تعكس خطورة العقارات المتهالكة على أرواح المواطنين.

وأوضحت المديرية أن عدد الضحايا بلغ 3 أشخاص، وهم: محمد عبد المقصود أحمد، وسماح عثمان محمد، وفريدة محمد عبد المقصود، وجميعهم من قاطني الطابق الأرضي بالعقار المنهار.

وفيما يتعلق بالمصابين، أكدت المديرية نقل الطفل رامي محمد إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما يقيم طفلان آخران، يبلغان من العمر 15 و12 عامًا، لدى عمهما عقب نجاتهما من الحادث.

وكشفت التحقيقات أن السيدة المقيمة بالطابق الأول لم تكن متواجدة وقت وقوع الانهيار، نظرًا لاحتجازها بالعناية المركزة منذ يومين بأحد مستشفيات التأمين الصحي، ما ساهم في نجاتها من الحادث.

وعلى صعيد التحرك الرسمي، وجهت مديرية التضامن الاجتماعي فريق الإغاثة إلى موقع العقار المنهار، حيث يجري حاليًا التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأسر المتضررة.

كما أكدت المديرية أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مساعدات مالية عاجلة للمتضررين، إلى جانب متابعة الحالات الإنسانية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

و الجدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بعقار كائن في 19 شارع قباء، من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال محرم بك،

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكوّن من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وقد وقع الانهيار في سقف إحدى حجرات الدور الأول، ما أدى إلى سقوطه على الطابق الأرضي وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، فيما نجا 3 آخرون بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الوفاة.