اندلاع حريق هائل بمصنع غزل بالمحلة والدفع ب5 سيارات اطفاء

شهدت منطقة شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بمصنع غزل والنسيج إثر ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في تصاعد الأدخنة حتي عنان السماء وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل داخل مصنع غزل والنسيج بمحيط المنطقة الصناعية بمنطقة شارع المستشار بنطاق دائرة القسم.

حريق هائل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء و3 إسعاف لإغاثة المواطنين وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة.

الدفع بقوات الإنقاذ



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.