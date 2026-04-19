نائب محافظ أسوان يتفقد مصنع تدوير المخلفات والقمامة بالشلال للعمل على إعادة تشغيله

كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الدكتور أسامة رزق، نائب المحافظ، بالقيام بجولة ميدانية شاملة داخل مصنع تدوير المخلفات والقمامة بمنطقة الشلال، والذى يقع على مساحة 5 أفدنة، وذلك للوقوف على الإمكانيات الفنية والتشغيلية للمصنع، ووضع خطة محكمة ومنهجية لإعادة تشغيله بكفاءة عالية خلال المرحلة القادمة.

يأتى ذلك فى ضوء الرؤية الطموحة للمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الإستفادة من الموارد المختلفة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم الإستفادة من المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية، حيث سيساهم فى إنتاج السماد العضوى، والوقود البديل المستخدم فى مصانع الأسمنت بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

وقال إن المشروع سيحقق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال تطبيق منظومة متكاملة لفصل المخلفات الصلبة عن العضوية بصورة آمنة وصحية، فضلاً عن دعم منظومة النظافة العامة بمعدات حديثة بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى النظافة والإصحاح البيئى داخل المدينة.

جهود متنوعة

وأكد محافظ أسوان أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن الأسوانى وزائرى المحافظة من مختلف الأفواج السياحية.

وقال المحافظ: “إننا نستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، وتقديم خدمات بيئية متطورة تضع المواطن فى قلب أولويات التنمية، وتعيد لأسوان مكانتها كواحدة من المقاصد السياحية العالمية”.

فيما ترتكز رؤية محافظة أسوان على تبنى نموذج تنموى متكامل ومستدام يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واعدة، مع بناء منظومة بيئية واقتصادية مستدامة تحقق أقصى استفادة من الموارد، وتساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض أسوان.