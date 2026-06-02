بسبب مخالفات أخلاقية .. استقالة فورية لقائد لواء العمليات بجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استقالة قائد لواء العمليات بجيش الاحتلال، إسرائيل شومر، وإنهاء خدمته العسكرية بشكل فوري، وذلك بعد تقدمه بطلب للتقاعد لأسباب وصفها بـ"الشخصية".

وبحسب بيان رسمي صادر عن جيش الاحتلال، فإن رئيس هيئة العمليات، إيتسيك كوهين، وافق في وقت سابق من اليوم على طلب شومر إنهاء مهامه والتقاعد من الخدمة العسكرية، فيما صادق رئيس الأركان إيال زامير على تقاعده الفوري.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية عن خضوع إسرائيل شومر للتحقيق من قبل جهات رقابية مختصة، على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات أخلاقية وسلوكية.

ورغم تزامن الاستقالة مع التحقيقات الجارية، لم يتطرق بيان الجيش الإسرائيلي إلى هذه القضية، مكتفياً بالإشارة إلى أن قرار التقاعد جاء نتيجة "ظروف شخصية".

وأشار البيان إلى أنه إلى حين تعيين قائد جديد للواء العمليات، سيتولى رئيس قسم التخطيط في شعبة العمليات مهام المنصب بصورة مؤقتة.