ريال مدريد يتخذ قراره بشأن إقامة ممر شرفي لـ برشلونة في الدوري الإسباني

كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد قرر عدم إقامة ممر شرفي لغريمه برشلونة، في حال حسم الأخير لقب الدوري الإسباني قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة يوم 10 مايو على ملعب كامب نو.

ويأتي هذا القرار بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، إضافة إلى تراجع نتائجه هذا الموسم وخسارته عدة بطولات، مع اتساع الفارق في الدوري إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من النهاية.

وبحسب التقارير، فإن سبب الرفض يعود إلى توتر العلاقات بين الناديين بسبب قضية “نيجريرا”، حيث يفضل ريال مدريد اتخاذ موقف حازم، ما قد يزيد من حدة الصراع بين الطرفين.

يُذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 79 نقطة.