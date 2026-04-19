بشير التابعي: الزمالك لن يجرؤ على ما فعله الأهلي في أزمة سيراميكا

يرى بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس الزمالك الحالي لن يجرؤ على فعل ما فعله مجلس الأهلي في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال التابعي، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "الأهلي أكبر من توروب، وهو قليل جدًا، وهناك حرب عالمية ثالثة قائمة في مصر بسبب ضربة جزاء للأهلي".

وأضاف: "الأهلي وضع قانونًا جديدًا بأنه يذهب للاستماع إلى حكم الفيديو المساعد (VAR). أنا أحترم سيد عبد الحفيظ، لكن وجوده في وفد الأهلي لا داعي له".

وتابع: "الأهلي وضع قطنًا في أذنه، وأصرّ على ما في ذهنه، رغم أن اتحاد الكرة أوضح الأسماء التي يتم إرسالها".

واختتم: "مجلس الزمالك لا يجرؤ على فعل ما فعله الأهلي في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا".