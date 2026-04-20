مودريتش يضع شروطه لتجديد عقده مع ميلان.. ودوري الأبطال كلمة الحسم

كشف تقرير صحفي إيطالي عن ملامح موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش من تمديد عقده مع نادي ميلان، حيث وضع اللاعب عدة شروط قبل الموافقة على الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، فإن مودريتش لا يمانع البقاء داخل صفوف ميلان، لكنه يشترط تدعيم الفريق بصفقات قوية تعزز من قدرته على المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

كما ربط النجم الكرواتي قراره النهائي بقدرة الفريق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مؤكدًا أنه قد يعيد النظر في الاستمرار حال فشل النادي في تحقيق هذا الهدف.

وأشارت التقارير إلى أن مودريتش يفضل أيضًا استمرار المدرب ماسيميليانو أليغري على رأس الجهاز الفني، معتبرًا أن الاستقرار الفني عنصر أساسي في نجاح مشروع ميلان خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، تعمل إدارة ميلان على الحفاظ على استقرار الفريق، مع خطة لتعزيز التشكيلة بعناصر جديدة قادرة على إعادة النادي إلى المنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا.