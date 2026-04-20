طهران تحسمها: لا خطة حاليا لجولة مفاوضات ثانية مع أمريكا.. فيديو

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، طهران تحسمها: لا خطة حاليا لجولة تفاوض ثانية مع أمريكا.

ووفقا للتقرير، بعد غموض لف مشاركة الوفد الإيراني في المحادثات المرتقبة في إسلام آباد خلال اليومين المقبلين، أكدت طهران رسمياً اليوم أنها لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين، ألا خطة لجولة ثانية من المفاوضات مع أميركا حالياً، كما اعتبر أن واشنطن أظهرت أنها "غير جادة" في المضي في العملية الدبلوماسية.

وارتكبت "أعمالا عدوانية" وانتهكت بنود وقف إطلاق النار، في إشارة إلى الاستيلاء على سفينة شحن إيرانية أمس الأحد





