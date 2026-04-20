الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

8 مطالب تتفاوض عليها إيران وأمريكا غدا

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على

كشفت صحفية وول ستريت جورنال عن أبرز مطالب الولايات المتحدة وإيران، قبل جولة مفاوضات متوقعة غدا الثلاثاء في إسلام آباد.

يوافق غدا الثلاثاء، اليوم الذي تنتهي به هدنة أوقفت الحرب لأسبوعين.

سيكون على رأس الوفد الأمريكي إلى باكستان كما مفاوضات الأسبوع الماضي،  نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يصل فانس إلى باكستان مساء الإثنين لإجراء محادثات مع إيران الثلاثاء، رغم أن إيران لا تزال تهدد بعدم حضور المحادثات.

مطالب أمريكا

أجملت صحيفة "وول ستريت جورنال" المطالب ذاكرة أن أمريكا  تسعى إلى 5 مطالب وهي: حث إيران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، و تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 20 عاما، والموافقة على تسليم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب، والحد من إنتاج الصواريخ، ووقف تمويل الأذرع الإقليمية.

مطالب إيران

وهي المطالب الخمسة التي ردت عليها إيران ب3 مطالب: باستمرار السيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات بالكامل وخفض مدة تعليق تخصيب اليورانيوم.

وبحسب مصادر إيرانية وأمريكية فإن الهدف الفوري هو التوصل إلى مذكرة تفاهم، تضع إطارا لمجموعة نهائية من الاتفاقيات الأكثر تفصيلا، سيتم التفاوض عليها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وحذر ترامب من أن إيران ستواجه غارات جوية من شأنها تدمير محطات الطاقة والجسور إذا لم تقبل بالاتفاق، واتهمها بخرق الهدنة بإطلاق النار على سفن تحاول المرور عبر مضيق هرمز.

في المقابل، هاجمت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمريكا بشدة، قائلة إن مطالبه "مفرطة وغير معقولة وغير واقعية"، وقال مصدر  في الحرس الثوري الإيراني، إن قرار الحرس الثوري بفرض قيود مشددة على الملاحة في مضيق هرمز، جاء ردا على قرار ترامب بمواصلة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

