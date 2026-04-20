رئيس طاجيكستان: مصر مهد الحضارات الإنسانية وتتمتع بمكانة خاصة في العالم

أكد رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، أن مصر تعتبر مهد الحضارات الإنسانية، وتتمتع بمكانة خاصة في العالمين العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال تقديم تامر حماد سفير مصر لدى جمهورية أوزبكستان أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان، إلى الرئيس إمام علي رحمن، وذلك خلال المراسم الرسمية التي أُقيمت في القصر الجمهوري بالعاصمة دوشنبه.

ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس إمام علي رحمن وتمنياته له بدوام التقدم والازدهار لجمهورية طاجيكستان الصديقة، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى مجالات التعاون والانطلاق بها إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين.

من جانبه، أشاد رئيس طاجيكستان بالروابط التاريخية والثقافية الوثيقة بين مصر وطاجيكستان، معربا عن اهتمامه بتعزيز التعاون في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرصه على مواصلة الحوار البنّاء والتشاور بين البلدين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.