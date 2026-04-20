التفاصيل التاريخية للخلاف بين أرض الصومال والسلطات الرسمية في الصومال

أكد رمضان قرني، خبير الشئون الإفريقية، أن منطقة القرن الإفريقي مسألة فى غاية الأهمية للأمن القومي المصري، بإعتبار أن شرق إفريقيا إمتداد مهم لقضايا الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن قضية إقليم أرض الصومال الإنفصالي بدأت بالتحديد مع إنهيار الدولة الصومالية عام 1991، واعلن الإقليم منذ هذه اللحظة إنفصاله عن الدولة الأم فى الصومال.

وتابع: “بدأ نوع من الإستقلال عن الدول الصومالية، وهذه الفترة فى حالة السيولة التي عانتها الصومال كان التركيز على منح الأقاليم والولايات جزء من سلطات حكم ذات، سواء ما يتعلق بحكومة أو إقتصاد مستقل، ولكن تظل القضية محصورة فى إطار الدولة الصومالية الفيدرالية بالكامل”.