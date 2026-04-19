سفير الصومال بالقاهرة يؤكد أهمية تكثيف الجهود لدعم التنمية المستدامة

أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية تكثيف الجهود لدعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يعود بالنفع على الشعب الصومالي ويعزز من انخراطه الفاعل في المنظومة الاقتصادية العربية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير علي عبدي أواري، اليوم الأحد، السفير محمدي أحمد النّي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، بما يخدم أهداف العمل العربي المشترك ويعزز آليات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وأشاد السفير الصومالي بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، معربًا عن تطلع جمهورية الصومال الفيدرالية إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يواكب التحديات الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للدول العربية.

ع ع