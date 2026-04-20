هاج بشكل مفاجئ وهاجم المارة.. حمار يعقر 3 أشخاص بسوهاج

في واقعة غربية بمحافظة سوهاج ،عقر حمار 3 أشخاص مما أثار الخوف والقلق بين المواطنين.

محافظة سوهاج

شهدت قرية السلماني التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة غريبة من نوعها، بعدما تحول حمار إلى مصدر خطر مفاجئ، متسببًا في إصابة 3 أشخاص من الأهالي بعقر متفرقة، في مشهد أثار حالة من القلق بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول 3 مصابين إلى مستشفى البلينا المركزي، نتيجة تعرضهم لعقر حيواني بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من:" أمين ع.ا 75 عامًا، بعقر بالساق اليسرى، وطلعت ر.ع 60 عامًا، بعقر بالفخذ الأيمن، وأحمد ط.ر 19 عامًا، بعقر بالساق اليمنى، وجميعهم من أهالي قرية السلماني".

هاجم المارة

وكشفت التحريات الأولية أن الحيوان هاج بشكل مفاجئ أثناء تواجده بالمنطقة، وبدأ في مهاجمة المارة دون سبب واضح؛ ما أدى إلى إصابة الثلاثة، قبل أن يتمكن الأهالي من إبعاده والسيطرة على الموقف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، مع إعطائهم الأمصال واللقاحات الوقائية اللازمة ضد العقر، تحت إشراف طبي كامل.

وأكدت مصادر طبية أن الحالات الثلاث مستقرة، وتخضع للمتابعة الدقيقة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنبيه على أصحاب الحيوانات بضرورة إحكام السيطرة عليها حفاظًا على سلامة المواطنين.