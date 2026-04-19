صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

العمق ليس تعقيدًا ولا كلمات ثقيلة مجازية تُقال لتُبهر أو تجذب، بل هو حضور حقيقي يرى ما وراء الظاهر؛ أن تفهم قبل أن تحكم، وأن تشعر قبل أن تتكلم .. عمق العلاقات، عمق الأفكار، عمق المشاعر، عمق المعاني والكلمات .. يجعل من الشخص إنسانًا حقيقيًا ومميزًا ويبرز إنسانيته أمام نفسه ومع غيره من البشر .. في العمق إبحار للداخل وغوص للباطن، وكمال للصورة.

أما السطحية فمعرفة غير مكتملة، مجرد أخذ فكرة عن الأمر دون دراية بالتفاصيل .. الإنسان العميق دائمًا يكون عرضة للألم، ليس لأنه يميل للشقاء وإنما لأنه يستشعر بكل طاقته .. وتظهر حساسيته في انتباهه للتفاصيل الدقيقة التي يمرّ عليها غيره مرورًا عابرًا؛ ينتبه لأدق التفاصيل، لنبرة صوت تغيرت، لكلمة قيلت في عجالة، حتى لصمت أطول من المعتاد، لذلك يتأثر بسرعة، لأن قلبه لا يكتفي بالظاهر بل يلتقط الخفي والباطن أيضًا .. فيفرح بصدقٍ كامل ويحزن أيضًا بصدقٍ مماثل، وكل شعور يشعر به بكل صدق وطاقة حتى في ردات فعله قد يميل للعنف أحيانًا لأن شدة الإحساس وتراكم الانفعالات داخله دون تفريغ صحي قد تتحول إلى اندفاع لحظي يصعب كبحه.

الإنسان الذي يميل للعمق يفهم نفسه ومن حوله بشكل أصدق وأكمل، فالعمق يجعله أكثر وعيًا في علاقاته واختياراته في الحياة وفي تعبيره عن نفسه للآخرين وكل ما يشعر به يعبر عنه بصدق وقوة .... لكن حتى لا يتحول هذا العمق إلى عبء، يحتاج الإنسان العميق إلى بعض التوازن من خلال وضع حدود لبعض الأشخاص خاصة السطحيين الذين قد يسيئون فهمه .. فيجب ألا يفسّر كل شيء بأقصى درجة خاصة في التعبير عن حبه ومشاعره، وفي طيبته ولين قلبه .. عليه أن يعرف لمن يعبر ومع من يتكلم بهذا العمق والصدق لكي لا ينجرح أو يخذل، فيضطر أن يمنح نفسه مساحات للراحة والهدوء والانعزال ليداوي جروحه.

في النهاية، العمق ليس أن تثقل على نفسك، بل أن ترى العالم من حولك بوضوح ووعي وأن تختار بعناية من يستطيع فهمك، وأن تحدد ما يستحق أن تحتفظ به داخلك ولنفسك فقط؛ فالأجمل أن تكون عميقًا بوعي وحكمة، وأن تجعل من حساسيتك قوة تُنيرك وتجعلك إنسانًا ملهمًا لغيرك، لا عبئًا يرهقك ويجعلك ضحية لغيرك.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

توقف طارئ للقطار

أوقف القطار.. تصرف إنسانى من سائق قطار تجاه سيدة حامل

لغز الهرم الأكبر

ممر حلزوني مخفي.. لغز الهرم الأكبر يعود من جديد

مقطع صوتي لشيرين

عمل فني جديد … مقطع مسرب لشيرين يثير الجدل

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

