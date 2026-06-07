أحمد حسن: الزمالك منفتح على بيع شيكو بانزا للاستفادة ماديا

كشف الإعلامي احمد حسن عن رغبة إدارة نادي الزمالك في بيع المحترف الانجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاستفادة منه ماديا.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ الزمالك منفتح على بيع شيكوبانزا الموسم المقبل ولكن بشرط وجود عرض مالي جيد”.

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد أن انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.