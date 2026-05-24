مهيب عبد الهادي: شيكو بانزا يرى أن الأهلي سبب تتويج الزمالك بالدوري

نقل الإعلامي مهيب عبد الهادي، تصريحات لنجم نادي الزمالك شيكو بانزا، والتي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح عبد الهادي، أن شيكو بانزا كشف عن رؤيته بشأن سبب فوز الزمالك بالدوري المصري لهذا الموسك، حيث كتب منشور قال فيه: "الأهلي سبب تتويج الزمالك بالدوري ".



وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.