أحمد سالم: الزمالك يواجه 18 قضية في الفيفا تهدد مشاركته الإفريقية

علق الإعلامي أحمد سالم على فوز فريق الزمالك بالدوري المصري، وأزمات القيد الحالية، وموقف المشاركة الأفريقية.



وقال أحمد سالم عبر برنامج كلمة أخيرة على قناة أون: "جمهور نادي الزمالك عظيم ورائع والف مبروك ليه لقب الدوري المصري اللي عمل ملحمة طول الموسم ويتسحقوا الفرحة".

وأضاف: "إحنا دلوقتي عندنا مشكلة في رفع القيد في نادي الزمالك بوصولها 18 قضية .. دول على ما يتحلوا محتاجين وقت وفلوس ".

وتابع: "امبارح كابتن شوبير اتكلم أن الأهلي هيدخل ويبعت للفيفا لو الزمالك حصل الرخصة .. كلام كتير عمالين نسمعه".

وأكمل: "فإحنا لازم نروح للمختصين ونسألهم.. كان معانا الخبير محمد بيومي وقال إن الزمالك لازم يحل أزمة القيد قبل انتهاء الوقت المحدد علشان يقدر يشارك في دوري ابطال افريقيا.. هتلاقي جدل كتير خلال الفترة المقبلة في القصة دي".

وختم: "لكن الزمالك قادر على حل أزمة القيد والحصول على رخصه المشاركة وزي ما الزمالك عودنا قبل الساعة 12 بدقيقة يقدر يحل كل حاجه .. لأنه زمالك المعجزات وهنتابع الأيام الجايه هيحصل إيه".