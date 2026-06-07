هل يفرط الزمالك في عدي الدباغ لحل أزمته المالية؟.. أحمد حسن يكشف

كشف الإعلامي احمد حسن عن قرار الزمالك بشأن عدي الدباغ في الموسم المقبلة بعد تألقه مع الزمالك.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:٠ مصدر.. الزمالك يتمسك باستمرار عدي الدباغ في الموسم المقبل وعدم بيعه".

وفي نفس السياق أكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي لتسوية المستحقات المالية الخاصة بالمغربي صلاح مصدق، والتي تبلغ 809 آلاف دولار.

وأكمل حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس، بموجب الاتفاق، سيحصل اللاعب على 50% من مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتقاضى المبلغ المتبقي مطلع شهر أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة الرياضية قرارها بشأن عقوبة إيقاف القيد التأديبي عقب الانتهاء من إجراءات التسوية بشكل رسمي.