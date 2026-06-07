أيمن يونس لجماهير الزمالك: اشتركوا في زملكاوي.. النادي ملكنا جميعا

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، مطالبًا إياهم بدعم النادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وذلك من خلال الاشتراك في تطبيق زملكاوي الذي أطلقته إدارة النادي مؤخرًا بهدف توفير موارد مالية إضافية.

أزمة الزمالك المالية وإيقاف القيد

ويواجه الزمالك خلال الفترة الحالية تحديات مالية كبيرة، إلى جانب عدد من القضايا والملفات المفتوحة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والخاصة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الإدارة لإنهاء تلك الملفات وتجنب أي عقوبات محتملة.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إحنا الزمالك.. والنادي ده عمرنا كله فيه وليه.. مش عايزين حد يهمدك ويقولك ما تشتركش في الأبليكشن ومجلس الإدارة لازم يتصرف".

وأضاف: "لو كان المجلس قادر يتصرف وحده ما كانش عمل الأبليكشن.. نادي الزمالك تاريخه وحاضره ومستقبله ملكنا إحنا، مش ملك أي مجلس إدارة على مدار تاريخه".

وتأتي تصريحات يونس في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل البيت الزملكاوي لضرورة تلاحم الجماهير وأبناء النادي خلف الإدارة، من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة المالية الحالية والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.