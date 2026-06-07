هزتان أرضيتان تضربان جزيرة إيفيا شمال شرق أثينا

ضربت هزتان أرضيتان جزيرة إيفيا اليونانية شمال شرق العاصمة أثينا ظهر اليوم / الأحد /.

ووفقا لبيانات معهد الديناميكا الجيولوجية، بلغت قوة الزلزال الأول 4,8 درجة، على عمق سطحي قدر بنحو 5 كيلومترات.

وبعد دقائق، سجل زلزال ثان أقوى بلغت قوته 5,2 درجة، وكان مركزه على بعد حوالي 2 كيلومتر إلى الشرق من جنوب شرق بروكوبي الواقعة في شمال إيفيا، وعلى عمق يقدر بنحو 5 كيلومترات أيضا.

وقد شعر السكان بالهزات بقوة في أثينا والمناطق المحيطة بها، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وتواصل السلطات مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة.