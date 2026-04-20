نجاة مستشار وزير الدفاع الأوكراني من هجوم بطائرات مسيرة روسية

أعلن مستشار رفيع المستوى لوزير الدفاع الأوكراني، اليوم الإثنين، أنه نجا بأعجوبة من هجوم بطائرات مسيرة روسية دمر منزله.

وقال سيرهي بيسكريستنوف، مستشار وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، إنه أصيب في الهجوم لكنه نجا.

وكتب بيسكريستنوف، البالغ من العمر 51 عاما، ناشرا صورة له من المستشفى: "أصابني الهجوم، لكن الأهم هو أنني، وبمعجزة، ما زلت على قيد الحياة".

يذكر أن بيسكريستنوف متخصص في تقنيات الاتصالات اللاسلكية العسكرية، ومنذ بداية الحرب، وهو يعمل بدأب على خطوط الجبهة في مجالات الاتصالات والحرب الإلكترونية والاستطلاع، بما في ذلك عمليات الطائرات المسيرة. وقد تم تعيينه مستشارا لفيدوروف في هذه المجالات في يناير الماضي.