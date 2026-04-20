وجدوا جثته بفندق.. قصة وفاة ضياء العوضي في دبي

احتل خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب تأكيد خبر وفاته خارج البلاد، وسط غموض تام حول كواليس الوفاة المفاجئة أثناء وجوده في دبي، الذي جاء بعد اختفاء لمدة أيام ومحاولات العثور عليه حتى تم إعلان وفاته بالفندق المقيم به هناك.

الخارجية المصرية تبحث وفاة ضياء العوضي

وتلقت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي إخطارًا من شرطة دبي بوفاة الدكتور ضياء العوضي بأحد فنادق الإمارة.

ووجّه وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، البعثة القنصلية في دبي بضرورة استمرار التواصل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، بهدف متابعة تفاصيل الحادث بشكل دقيق.

نقل الجثمان لمصر

كما شدد على أهمية متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة، والعمل بالتوازي على تسريع عملية نقل جثمان المتوفى إلى الأراضي المصرية في أقرب وقت ممكن.

وتواصل الوزارة جهودها بالتنسيق مع أسرة المتوفى ومحاميها، حيث تقرر استقبال زوجته وعدد من أفراد عائلته داخل مقر الوزارة، لاستكمال الإجراءات القنصلية المطلوبة.

وتشمل هذه الجهود تقديم الدعم اللازم للأسرة خلال تلك المرحلة، بما يضمن تيسير الإجراءات ومتابعتها بشكل منظم.

سبب وفاة ضياء العوضي

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل خاصة بـ وفاة الدكتور ضياء العوضي، لكن كل المعلومات الرسمية المؤكدة أنه تم العثور على جثته متوفياً في الفندق الذي كان يقطن فيه أثناء وجوده في دبي، وذلك بعد نحو 24 ساعة من الوفاة.

تشريح الجثمان

وطالبت أسرة الدكتور ضياء العوضي بتشريح جثمانه لمعرفة سبب وفاته خاصة وأن الأمر يحيطه الكثير من علامات الاستفهام، لمعرفة ما حدث له خلال تواجده بدبي وكيف توفي وسبب الوفاة .

وأكد السفير حداد الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، انه سيتم شحن جثمان الدكتور ضياء العوضى إلى مصر فى أسرع وقت فور الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.



وقال الجوهري، إن وزارة الخارجية تلقت اليوم أنباء مؤكدة من القنصلية المصرية بدبي بوفاة الدكتور ضياء العوضى.

تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي

وأضاف أن سلطات دبي أخطرت القنصلية المصرية بوفاة العوضى حيث كان يتواجد بأحد فنادق دبي وتم العثور عليه متوفياً .. وتم نقله إلى أحد المستشفيات لمعرفة سبب الوفاة.

وتابع أن القنصلية المصرية بدبي تتابع مع السلطات الإماراتية الإجراءات للحصول على شهادة الوفاة ومعرفة أسباب الوفاة.

آخر فيديو للدكتور ضياء العوضي

آخر ظهور متداول للدكتور ضياء العوضي كان فى فيديو قبل اختفائه بفترة قصيرة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على محتواه بعد وفاته، خاصة مع تداول مقاطع قيل إنها «الأخيرة» قبل انقطاع أخباره، فى آخر فيديو متداول للطبيب ضياء العوضى قبل اختفائه، ظهر وهو يتحدث بنفس نبرة الانتقاد التى اعتاد عليها، مؤكدًا أن «الاعتماد الكامل على الأدوية مش دايما الحل»، مشيرا إلى أن «هناك حالات كثيرة يمكن أن تتحسن بتعديل نمط الحياة قبل اللجوء للعلاج الدوائى المكثف».

من هو الدكتور ضياء العوضي؟

وُلد الدكتور ضياء العوضي عام 1979 داخل أسرة مصرية ذات خلفية أكاديمية، وبرز تفوقه مبكرًا حتى التحق بكلية الطب في جامعة عين شمس، حيث تخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. بدأ مسيرته المهنية في تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، وتمكن من تحقيق حضور أكاديمي ملحوظ داخل المستشفيات الجامعية، ما أهّله لشغل منصب أستاذ مساعد بقسم الرعاية المركزة حتى عام 2023، حيث عُرف بكفاءته المهنية وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة.

نظام الطيبات الغذائي

اتجه العوضي إلى مسار مختلف، حيث ركّز على مجالات التغذية العلاجية والطب الوقائي، وقدم ما عُرف بـ"نظام الطيبات الغذائي"، الذي روّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتباره أسلوب حياة متكاملًا لتحسين الصحة العامة وتقليل الاعتماد على الأدوية.

اعتمد هذا النظام على تقليل أو الامتناع عن بعض المجموعات الغذائية، مع إدماج نصائح صحية وجوانب روحانية، وهو ما جذب شريحة من المتابعين الباحثين عن بدائل علاجية طبيعية.

هجوم على ضياء العوضي

رغم الانتشار الكبير لأفكاره، واجه العوضي انتقادات حادة من مؤسسات طبية وخبراء، اعتبروا أن بعض توصياته تفتقر إلى الأدلة العلمية والتجارب السريرية المعتمدة. كما حذّر متخصصون من خطورة تطبيق هذه الأنظمة على مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى والأورام، معتبرين أنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. هذا الجدل أسهم في وضعه تحت دائرة الضوء، ليس فقط كطبيب، بل كشخصية مثيرة للانقسام داخل المجتمع الطبي.